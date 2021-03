Paris Bibliothèque Louise Michel Paris Fresque « Les héroïnes, Louise Michel et ses héritières » Bibliothèque Louise Michel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le jeudi 27 mai 2021

de 18h à 19h

gratuit

L’artiste Léa Castor propose une fresque autour de Louise Michel. Trois autres figures emblématiques du féminisme lui feront écho en étant également représentées sur la fresque. Pour célébrer les dix ans de la bibliothèque et l’anniversaire des 150 ans de la Commune de Paris, une fresque sera réalisée en hommage à Louise Michel. Cette héroïne de la Commune sera accompagnée de trois féministes « héritières » choisies par le public de la bibliothèque. En parallèle, de la réalisation de cette fresque, la bibliothèque propose un événement le 27 mai à 18h (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire) autour de lectures militantes des textes des femmes représentées. Le choix des extraits est effectué par la journaliste Esther Meunier, créatrice des rubriques « Esther reporter » dans lesquelles elle s’intéresse aux avancées du féminisme. Cependant, la fresque sera visible Biographie de l’artiste: Léa Castor, est une illustratrice, graphiste et autrice de BD. En 2014, elle est diplômée de l’ESA Saint Luc à Tournai en section Graphisme. Elle a également travaillé pour le magazine Madmoizelle.com. Elle s’intéresse beaucoup à tout ce qui touche l’identité féminine, particulièrement dans le rapport au corps. Site : https://www.instagram.com/leaa.caastor/?hl=fr Expositions -> Street-art Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies Paris 75020

29 / 35 rue des Haies Paris 75020

Contact :Bibliothèque Louise Michel

