Fresque illustrée participative, par le Mini-Lab et à partir des illustrations de ClOük', dans le cadre du festival Maxi'Mômes. Maison Folie Moulins, 9 avril 2022, Lille.

le samedi 9 avril à 14:00

[ ATELIER ] ClOük’, l’artiste illustratrice ayant réalisé l’affiche du festival, s’empare des vitres du Mini-Lab ! Participez à la réalisation de cette fresque printanière : des animaux, des fleurs, des paysages, à venir colorier en famille et en fratrie. _**A partir de 3 ans.**_ _**Accès-libre dans la limite des places disponibles.**_ _Plus d’informations :_ _Maison Folie Moulins,_ _47 rue d’Arras, 59000 Lille_ _0320950882_ **Dans le cadre du Festival jeune public Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Les jolis dessins de ClOük envahissent les vitres du Mini-Lab pour le plus grand plaisir des petits … et des grands ! Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras, Lille

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00

2022-04-09

