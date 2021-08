Roquevaire Roquevaire Bouches-du-Rhône, Roquevaire Fresque historique, promenade urbaine théâtralisée à Roquevaire Roquevaire Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire

Fresque historique, promenade urbaine théâtralisée à Roquevaire Roquevaire, 30 août 2021, Roquevaire. Fresque historique, promenade urbaine théâtralisée à Roquevaire 2021-08-30 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-30 21:00:00 21:00:00

Roquevaire Bouches-du-Rhône Roquevaire Aujourd’hui disparu, le château médiéval fut, de tous temps, le témoin de l’histoire du village de Roquevaire. L’occasion nous est donnée de faire revivre le passé de cette commune, de ses origines Celto-ligures à la venue de Napoléon en passant par la prison des galériens et les villas romaines… Le fleuve Huveaune baigne les racines de Roquevaire, et au fil de l’eau, de saynètes en saynètes, nous dévoilerons les pépites du passé de ce village. Balade théâtrale dans le centre ancien créée et mise en scène par Christophe Gorlier avec la “Comédie d’un Autre Temps” accueil@tourisme-paysdaubagne.fr +33 4 42 03 49 98 http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ Aujourd’hui disparu, le château médiéval fut, de tous temps, le témoin de l’histoire du village de Roquevaire. L’occasion nous est donnée de faire revivre le passé de cette commune, de ses origines Celto-ligures à la venue de Napoléon en passant par la prison des galériens et les villas romaines… Le fleuve Huveaune baigne les racines de Roquevaire, et au fil de l’eau, de saynètes en saynètes, nous dévoilerons les pépites du passé de ce village. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Roquevaire Autres Lieu Roquevaire Adresse Ville Roquevaire lieuville 43.351#5.60466