Fresque historique – Balade urbaine théâtralisée

2022-08-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-24 21:00:00 21:00:00 Cuges-les-Pins

Bouches-du-Rhône Cuges-les-Pins Connaissez-vous celui qu’on nomma en son temps le « Don Juan Provençal » ?

Revivez les aventures de la vie tumultueuse de ce Robin des Bois du midi, ce brigand bien-aimé : Gaspard de Besse. En partenariat avec la compagnie de théâtre la Comédie d’un Autre Temps

