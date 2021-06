Paris Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Fresque géante Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Fresque géante par l’association Les Soirées dessinées, dans la Galerie Sud** Dix artistes allient pratiques variées de dessin et de gravure pour faire naître sous vos yeux des œuvres inspirées des collections du musée. Artistes : Akira Inumaru, Céline Normant, Aurélie Bauer, Syrs, Jean-Marc Forax, Marc Goldstain, Céleste Bollack, Marie Rauzy, Agathe Bokanowski , Melle Zem Initiation au dessin Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Avenue Winston Churchill 75008 Paris Paris Paris

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:30:00

