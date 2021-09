Fresque / Firi anoihi / Le lien par l’art par ABUZ Cité internationale des arts, 4 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 septembre 2021 au 4 septembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 22h

gratuit

S’inspirant de la forme et de la technique d’un “peue” (natte en pandanus, un savoir-faire de Tahiti évoquant le foyer, la famille et le lien), ABUZ propose une fresque tissée d’éléments propres à la culture et à des paysages de la Polynésie française.

S’inspirant de la forme et de la technique d’un “peue” (natte en pandanus, un savoir-faire de Tahiti évoquant le foyer, la famille et le lien), ABUZ propose une fresque tissée d’éléments propres à la culture et à des paysages de la Polynésie française.

L’image du grand requin-marteau – naviguant dans les profondeurs de l’océan Pacifique, entre les volcans sous-marins, la mer, le feu et l’eau, entre le rouge et le bleu, nous amène en Polynésie française, territoire où cohabitent présence humaine et nature primitive. Cette œuvre évoque notre rapport à l’environnement, et en particulier les relations que nous tissons avec la nature et le monde qui nous entoure.

Peinte sur la façade des ateliers collectifs de gravure et sérigraphie, cette fresque est à l’image des échanges qui se concrétisent au quotidien dans ces lieux.

ABUZ (France) est lauréat de la première édition du programme “Cité internationale des arts & Polynésie française”.

À partir du 04 septembre 2021

Ateliers collectifs de la Cité internationale des arts

ABUZ