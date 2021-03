Paris Square Henri Karcher Paris Fresque éphémère autour de la Commune de Paris Square Henri Karcher Paris Catégorie d’évènement: Paris

Date et horaire exacts : Du 6 avril au 31 mai 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 8h à 0h

gratuit

À l’occasion des 150 ans de la Commune, les TWE mettent en peinture cette lutte sociale, qui résonne encore dans les mémoires comme le cri du peuple dans les rues de Paris. Ce projet de fresque est réalisé en partenariat avec l’association Art Azoï. La fresque sera divisée en 3 parties, la partie centrale représentera deux communards, en premier plan une femme munie d’un fusil et prête à combattre, derrière elle un homme brandissant un drapeau rouge avec un air victorieux. La seconde partie à droite représentera la bourgeoisie en train de se cacher. La dernière partie représentera la classe ouvrière qui s’organise et se révolte. Des éléments contemporains seront placés pour souligner l’écho avec les manifestations et les contestations actuelles notamment celles des dernières années. Une phrase viendra souligner cette action révolutionnaire sur la partie la plus basse du mur à droite. Le code couleur de la fresque sera en noir et blanc avec du rouge. Biographie des artistes: Les TWE travaillent sur le graffiti depuis 20 ans. Cortège de tête des artistes engagés, ils développent depuis quelques années le concept Blacklines : des fresques percutantes en noir et blanc qui rayonnent dans toute la France. Expositions -> Street-art Square Henri Karcher 165 rue des Pyrénées Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (395m) 3 : Porte de Bagnolet (652m)

Contact :Art Azoï http://www.artazoi.com/ Expositions -> Street-art Urbain;Expos;Plein air

Date complète :

TWE en partenariat avec Art Azoi

Lieu Square Henri Karcher Adresse 165 rue des Pyrénées Ville Paris