Fresque du vivre-ensemble iut cergy pontoise Neuville-sur-Oise

Val-d'Oise

Fresque du vivre-ensemble

iut cergy pontoise, le mercredi 9 mars

Ces frésques ont pour but de montrer son soutien et son implication face au problème de discriminations, racisme, ect… Chaque éléves volontaire pose sa main sur la fresque aprés l’avoir trempée dans de la peinture avec une petite signature à coté. Elle sera ensuite exposée dans l’iut.

gratuit

iut cergy pontoise 5 Mail Gay-Lussac, 95480 Neuville-sur-Oise

Dates et horaires:

2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T13:30:00

