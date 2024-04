FRESQUE DU TEXTILE Préfailles, jeudi 16 mai 2024.

FRESQUE DU TEXTILE Préfailles Loire-Atlantique

Evènement participatif autour de la Fresque du Textile organisé à la Remise à Patache à Préfailles

La confection textile est souvent manuelle, cachant des réalités sociales.

La fresque du textile, créée par Green Donut, sensibilise aux défis environnementaux et sociaux de ce secteur, via un atelier collaboratif. Viscose, lyocell, coton bio… toutes ces matières soulèvent des questions.

Réfléchissons ensemble à des solutions pour un textile plus responsable !

Informations pratiques

en partenariat avec Green Donut https://greendonut.org/textile/

Infos et reservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86 / vague.eco.creative@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 18:30:00

fin : 2024-05-16 21:30:00

11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

