Fresque du sport responsable 31 Rue Louis Joxe, 44007 Nantes, France Pays de la Loire Nantes, jeudi 1 février 2024.

Fresque du sport responsable
Jeudi 1 février, 17h00
31 Rue Louis Joxe, 44007 Nantes, France

La Fresque du Sport Responsable est un jeu collaboratif et ludique qui vise à sensibiliser les acteurs du sport aux liens entre sport et éco-responsabilité. Par groupe de 8 personnes, les participants placent différentes cartes afin d’identifier les liens de causes à effets basés sur le rapport du WWF » Le monde du sport à +2°C et +4°C « . Il s’en suit un temps d’échanges durant lequel les participants font part de leurs ressentis et réfléchissent ensemble aux actions à mettre en place. L’atelier est accessible à tous !

