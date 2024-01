Fresque du sol Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Angers, samedi 3 février 2024.

Fresque du sol ATELIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE Samedi 3 février, 13h00 Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France

Début : 2024-02-03T13:00:00+01:00 – 2024-02-03T15:00:00+01:00

Vous avez en main 50 cartes et 3 heures pour percer les mystères du sol et comprendre pourquoi il est si précieux et indispensable à la vie. Conçue comme un jeu de rôle, la Fresque du sol favorise les échanges, parfois passionnés sur un sujet aussi invisible qu’essentiel. Samedi 3 Février DE 14H À 17H Tout public, à partir de 16 ans Gratuit Inscriptions christelstien@gmail.com

Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France
christelstien@gmail.com

