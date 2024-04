FRESQUE DU SEXISME Préfailles, jeudi 23 mai 2024.

FRESQUE DU SEXISME Préfailles Loire-Atlantique

Evènement participatif autour de la Fresque du Sexisme organisé par à la Remise à Patache, à Préfailles

Combattons le sexisme ensemble !

La Fresque du Sexisme est un atelier collaboratif qui vous aide à comprendre le sexisme et agir pour l’égalité. On analyse, discute et imagine des solutions pour un futur plus juste. Repartez avec des clés pour changer les choses !

Informations pratiques

en partenariat avec le Collectif d’ICI de la Plaine sur Mer

infos et réservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86 / vague.eco.creative@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 18:30:00

fin : 2024-05-23 21:30:00

11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

L’événement FRESQUE DU SEXISME Préfailles a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire