Fresque du Numerique Le Souffle du Nord Marcq-en-Barœul, mardi 9 avril 2024.

Fresque du Numerique Envie de comprendre en équipe et de manière ludique, les enjeux environnementaux du numérique et réfléchir aux actions envisageables pour tendre vers un numérique plus soutenable ? Mardi 9 avril, 18h30 Le Souffle du Nord Don

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T18:30:00+02:00 – 2024-04-09T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-09T18:30:00+02:00 – 2024-04-09T21:30:00+02:00

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif dont le but est de sensibiliser et former les participant·es aux enjeux environnementaux du numérique.

L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·es sur le sujet.

⚠️ L’atelier est donnés par un bénévole et proposé au tarif conscient.

Qu’est-ce que le tarif conscient :

c’est un don : il permet à chaque personne de donner ce qu’elle peut/veut donner, en fonction de sa situation, ses contraintes.

la valeur minimale est de 1€

Voici les tarifs recommandés : 15€ (classique) – 5€ (étudiants/demandeurs d’emploi)

Ce don permet de couvrir en partie les coûts occasionnés par l’évènement (matériel, lieu, autres) et d’aider l’association à se développer et sensibiliser plus de personnes. Les billets sont remboursables jusqu’à 7 jours avant l’atelier.

Le Souffle du Nord 34 rue de la Haute Loge, 59700, Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/fresque-du-numerique-au-souffle-du-nord-tickets-854692557447?aff=oddtdtcreator »}]

numerique digital

Fresque du Numérique à Marcq-en-Baroeul