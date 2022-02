Fresque du numérique La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 3 mars 2022, Nantes.

Fresque du numérique

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 3 mars à 19:00

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif de 3 heures avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. Le but de ce « serious game » est de sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·e·s sur le sujet. Véritable outil de team building, cet atelier permet de se rassembler pour apprendre ensemble.

10€

avec Franck Pramotton

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



