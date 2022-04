Fresque du Numérique à la Galerie du Zero Dechet Galerie du Zéro Déchet / Galerie Dulcie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Atelier à 10 € par participant Inscription sur www.fresquedunumerique.org A partir de 15 ans La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif de 3 heures avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. Le but de ce “serious game” est de sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·e·s sur le sujet. Animée par Franck Pramotton. Public : à partir de 15 ans Galerie du Zéro Déchet / Galerie Dulcie adresse1} Centre-ville Nantes 44000

0608305596 https://www.fresquedunumerique.org/#participer

