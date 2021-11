FRESQUE DU CLIMAT Théâtre au Chapeau Rouge, 27 novembre 2021, Avignon.

FRESQUE DU CLIMAT

Théâtre au Chapeau Rouge, le samedi 27 novembre à 14:30

Qu’est-ce que c’est ? La fresque est un atelier ludique, collaboratif et créatif pour sensibiliser au changement climatique, basé sur l’intelligence collective et extrêmement pédagogique. Pourquoi ? Parce que l’urgence climatique impose que nous changions la trajectoire très rapidement, et nous avons besoin pour cela de sensibiliser nos concitoyens car rien ne se fera si on ne sait pas pourquoi on le fait. Comment joue-t-on ? Le fonctionnement est très simple. Les joueurs sont en équipe de 4 à 7 joueurs. Ils disposent de cartes représentant les différentes composantes du changement climatique et se concertent afin de retrouver les liens de cause à effet en les positionnant et reliant entre elles. Un animateur encadre une ou plusieurs équipes afin de les guider durant l’atelier, assurer une bonne communication entre les membres et donner des explications supplémentaires. Inscription par téléphone au 04 90 84 04 03 Nombre de places limitées !

Dans le cadre du festival des solidarités

Théâtre au Chapeau Rouge 34 Rue du Chapeau Rouge – 84000 Avignon Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse



