Nantes

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le mercredi 22 septembre à 18:30

La transition demande des outils de formation innovants et efficaces. La Fresque du Climat propose des ateliers adaptés à tous les publics pour sensibiliser aux enjeux du changement climatique. C’est Cédric d’Oasis environnement qui assura l’animation de cette Fresque. Les missions d’Oasis sont : – Changer les comportements environnementaux des salariés d’entreprise grâce à des outils innovants. – Optimiser la gestion des déchets d’entreprise via leur réseau ESS (Economie Sociale & solidaire). Cet atelier est réservé aux bénévoles de la Galerie, n’hésitez donc pas à rejoindre notre belle équipe d’engagés pour l’occasion ;)

atelier privé

Réservée aux bénévoles de la Galerie La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T18:30:00 2021-09-22T21:00:00

