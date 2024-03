Fresque du Climat Maison RêVée Bègles, mardi 2 avril 2024.

Fresque du Climat Venez participer à cet atelier collaboratif de 3h qui permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action ! Mardi 2 avril, 18h00 Maison RêVée Prix libre et conscient (chaque personne contribue en fonction de ce qui lui semble juste et adapté à ses moyens).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T18:00:00+02:00 – 2024-04-02T21:00:00+02:00

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? Le mardi 2 avril 2024, la Maison RêVée vous propose de participer à une Fresque du Climat de 18h à 21h !

❓ Cet atelier collaboratif accessible à partir de 15 ans permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque. Un animateur encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

Déroulé

Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (30min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives.

Prix libre et conscient (chaque personne contribue en fonction de ce qui lui semble juste et adapté à ses moyens).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE via le site dédié.

