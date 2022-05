Fresque du climat La Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers-le-vieil

Fresque du climat

La Roseraie de Morailles, 5 juin 2022, Pithiviers-le-Vieil.

le dimanche 5 juin à 15:00 Réservation conseillée

En équipe, cet atelier-jeu scientifique et ludique permet de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement pour pouvoir agir efficacement ! La Roseraie de Morailles 1 rue André Eve 45300 Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Loiret

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

