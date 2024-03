Fresque du climat junior – Mercredi 20 mars Maison municipale de l’Environnement Balma, mercredi 20 mars 2024.

Fresque du climat junior – Mercredi 20 mars Organisé par Balma en Transistion Mercredi 20 mars, 14h30 Maison municipale de l’Environnement Sur inscription

Début : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T16:30:00+01:00

Atelier ludique et collaboratif, dédié aux enfants de 9 à 14 ans, pour être sensibilisé aux causes et conséquences du dérèglement climatique.

Limité à 12 places.

Inscription obligatoire par mail ou par téléphone.

Lieu de rencontre précisé sur le site balma.biodiv

Maison municipale de l'Environnement Avenue du Calvel, 31130 Balma Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie fresque@balmaentransition.fr 06 14 14 24 17 https://balma.biodiv.fr/

