Fresque du climat Jardin ethnobotanique du Fontanil Fontanil-Cornillon Catégories d’évènement: Fontanil-Cornillon

Isère

Fresque du climat Jardin ethnobotanique du Fontanil, 5 juin 2022, Fontanil-Cornillon. Fresque du climat

Jardin ethnobotanique du Fontanil, le dimanche 5 juin à 10:00

Atelier participatif de 2h au jardin ethnobotanique du Fontanil pour co-construire ensemble la fresque du climat et comprendre enfin les mécanismes et enjeux liés au changement climatique.

Inscription obligatoire. Participation libre. Limité à 10 personnes

Pour agir face au changement climatique, il faut d’abord le comprendre. Venez découvrir les enjeux liés au climat au jardin ethnobotanique du Fontanil Jardin ethnobotanique du Fontanil Rue du Moulin, 38120 Fontanil-Cornillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Fontanil-Cornillon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontanil-Cornillon, Isère Autres Lieu Jardin ethnobotanique du Fontanil Adresse Rue du Moulin, 38120 Fontanil-Cornillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Fontanil-Cornillon lieuville Jardin ethnobotanique du Fontanil Fontanil-Cornillon Departement Isère

Jardin ethnobotanique du Fontanil Fontanil-Cornillon Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontanil-cornillon/

Fresque du climat Jardin ethnobotanique du Fontanil 2022-06-05 was last modified: by Fresque du climat Jardin ethnobotanique du Fontanil Jardin ethnobotanique du Fontanil 5 juin 2022 Fontanil-Cornillon Jardin ethnobotanique du Fontanil Fontanil-Cornillon

Fontanil-Cornillon Isère