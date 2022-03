FRESQUE DU CLIMAT Ile-jardin de Kervolan Catégorie d’évènement: Loire-Atlantique

Ile-jardin de Kervolan, le vendredi 3 juin à 14:00

Ce jeu autour des enjeux du climat sera organisé à l’ile-jardin de Kervolan le vendredi après-midi pour un nombre de participants de maximum 15 personnes. Animé par Pierre, qui a été formé à cet exercice, il s’agit à l’aide de cartes, de post-it et de stylos, en groupe, en discussions respectueuses, de comprendre les origines et les enjeux du réchauffement climatique et de trouver collectivement des solutions dans notre quotidien pour y répondre ( et pas uniquement au jardin). De 7 à 77 ans comme on dit! A la fin de la session, possibilité de se détendre dans le jardin.

Organisation d'une fresque du climat animée par Pierre. Ile-jardin de Kervolan 11, Kervolan, 44350 ST MOLF Loire-Atlantique

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00

