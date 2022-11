FRESQUE DU CLIMAT Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault EUR 0 0 Participez à cet atelier ludique pour comprendre ensemble le changement climatique et passer à l’action. Il se déroule en 4 phases : découverte scientifique autour d’un jeu de cartes collaboratif, créativité, restitution, et échange sur les pistes d’engagement.

Atelier encadré par Laurence, animatrice environnement de Demain la Terre ! et Céline, une animatrice de la fresque du climat. À partir de 15 ans.

