Fresque du climat, de la biodiversité, des nouveaux récits et atelier 2 tonnes Montfort-sur-Meu, 5 février 2023, Montfort-sur-Meu .

Fresque du climat, de la biodiversité, des nouveaux récits et atelier 2 tonnes

Salle des Disous Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

2023-02-05 – 2023-02-05

Montfort-sur-Meu

Ille-et-Vilaine

Un après-midi pour réaliser une fresque au choix parmi :

– la fresque du climat,

– la fresque de la Biodiversité,

– la fresque des Nouveaux Récits ou

– l’atelier 2 Tonnes.

Ateliers ludiques et collaboratifs, les fresques permettent de comprendre les bases du changement climatique, la perte de la biodiversité et inventer de nouveaux imaginaires ! L’atelier 2 tonnes, quant à lui, ouvre le champ des possibles pour agir pour le climat !

Pour qui?

Ces ateliers d’environ 3h sont destinés à un public de plus de 12 ans pour les fresques du climat et de la biodiversité, et de plus de 16 ans pour la fresque des nouveaux récits et l’atelier 2 tonnes.

Les enfants plus jeunes pourront être accueillis avec d’autres animations adaptés à eux.

Inscription

Ateliers gratuits mais sur inscription: bit.ly/3INtAWu

Quel atelier choisir?

L’atelier fresque du climat

Cette fresque est un jeu qui nous permet de comprendre les problèmes du réchauffement climatique. L’objectif est de replacer dans le bon ordre les cartes qui nous expliquent les liens entre les phénomènes de causes à effets. Pas besoin d’être un scientifique pour tout saisir, cet atelier de 3 heures est accessible à tout public et il mobilise l’intelligence collective pour comprendre les problèmes dans leur globalité.

Si vous êtes déjà incollable sur le climat, l’atelier 2 tonnes est alors fait pour vous ! Il propose solutions et des actions plus en profondeur ??

L’atelier fresque de la biodiversité

L’atelier sur la biodiversité se focalise quant à lui sur les écosystèmes, la faune et la flore. Il permet de faire prendre conscience des impacts que l’on peut avoir sur la biodiversité et faire émerger les actions pour la préserver. Tout comme la Fresque du Climat, il faut d’abord trouver les liens entre les cartes puis décorer sa fresque : votre créativité est la bienvenue !

L’atelier 2 tonnes :

Nous vous proposons d’explorer les solutions individuelles et collectives pour amener notre empreinte annuelle à 2 tonnes d’équivalent CO2 : c’est-à-dire, concrètement, comment on fait pour moins contribuer au changement climatique. Chacun partira de sa propre empreinte carbone pour trouver des solutions.

Fresque des nouveaux récits :

Pour comprendre le rôle des récits sur nos comportements et nos mentalités, nous vous proposons d’expérimenter la fresque des nouveaux récits : un atelier interactif autour des nouveaux imaginaires. Avec la même approche que la Fresque du Climat, cet atelier de 3 heures est découpé en 2 étapes clés : analyser le fonctionnement de notre cerveau et identifier les verrous cognitifs et ensuite, inventer en groupe un récit sur un futur « compatible avec des limites planétaires et désirables pour tous ».

tiers-lieu@cehapi.org +33 7 74 96 62 62 http://www.cehapi.org/

Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2023-01-16 par