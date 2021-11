Paris Bibliothèque Jacqueline de Romilly île de France, Paris Fresque du climat Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fresque du climat Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 15h à 18h

gratuit

Comprendre et agir sur le changement climatique A travers un atelier participatif, découvrez les enjeux et les réponses à apporter au changement climatique. L’atelier se déroule selon un procédé itératif qui amène chaque participant à s’interroger sur l’impact de notre quotidien sur le climat et les actions qui permettent d’en limiter les effets. Cet atelier sera animé par Sébastien Déchamp, ambassadeur du projet Fresque du climat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site fresqueduclimat.org. Animations -> Loisirs / Jeux Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (584m) 4 : Porte de Clignancourt (653m) 60, 95, 137, 341 T3b station Angélique Compoint (Porte de Montmartre)

Contact : Bibliothèque Jacqueline de Romilly 0142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/ 0142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr Animations -> Loisirs / Jeux Bibliothèques

Date complète :

2021-11-06T15:00:00+01:00_2021-11-06T18:00:00+01:00

Fresque du climat

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly Adresse 16 avenue de la Porte Montmartre Ville Paris lieuville Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris