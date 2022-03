Fresque du climat Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fresque du climat Bibliothèque Aimé Césaire, 7 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 07 mai 2022

de 15h00 à 18h00

gratuit

Envie de comprendre les enjeux du changement climatique ? Venez participer à une Fresque du climat à l’occasion du mois vert de la bibliothèque Aimé Césaire. Autour d’un jeu de cartes édité par l’association La Fresque du climat : durant 3 heures, vous approfondirez votre connaissance des enjeux scientifiques du changement climatique, et découvrirez les moyens d’agir en tant que citoyen.ne éclairé.e sur la question environnementale ! https://www.youtube.com/watch?v=HK4pRFnv2UY Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (Paris) (178m) 62 : Vercingétorix (Paris) (174m)

Contact : 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/ Atelier;Nature

Date complète :

2022-05-07T15:00:00+01:00_2022-05-07T18:00:00+01:00

Alternatiba

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris Departement Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fresque du climat Bibliothèque Aimé Césaire 2022-05-07 was last modified: by Fresque du climat Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 7 mai 2022 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris