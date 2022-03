Fresque du Climat – Atelier collaboratif de sensibilisation au changement climatique LAB01 – Living Lab, 19 mars 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Fresque du Climat – Atelier collaboratif de sensibilisation au changement climatique

LAB01 – Living Lab, le samedi 19 mars à 14:00

Vous êtes curieux et vous vous demandez ce qu’est “l’effet de serre”, “le budget énergétique” et le “bilan carbone” ? Vous êtes sensibles aux enjeux environnementaux et souhaitez en apprendre plus sur les mécanismes à l’œuvre dans le changement climatique ? Vous vous demandez quelle place tient votre organisation, votre entreprise ou vos actions en tant que particulier dans ce cycle ? Vous êtes au bon endroit ! A l’initiative de l’ACERPA et Pl’ain d’Energie, venez découvrir, apprendre ou mettre vos connaissances à l’épreuve durant un atelier collaboratif et pédagogique de 3h où notre intervenant Guillaume Chovet vous guidera pour réaliser en groupe une fresque du climat et ouvrira un temps d’échange sur cette expérience et les solutions et actions que chacun peut mettre en place à son échelle. Objectif : Expliquer et appréhender le fonctionnement et les mécanismes du dérèglement climatique grâce à la gamification et une dynamique de groupe positive et motivante. Trouvez des solutions et passez à l’action, chacun peut amener sa pierre à l’édifice et dessiner l’avenir de la planète. Programme de l’atelier : 14H – Présentations et tour de table. 14H15 – ✏️ La Fresque du Climat : Le principe est simple mais requiert toute votre volonté et votre créativité : durant 2h sous la forme d’un jeu de carte représentant les différentes composantes du changement climatique les participants doivent se concerter afin de retrouver les liens de cause à effet en positionnant et en reliant les cartes entre elles sous la forme d’un schéma géant. 16H – S’en suivra 1h d’échange et de débrief pour discuter ENSEMBLE des solutions pouvant être mises en place à l’échelle individuelle afin d’agir et de limiter le dérèglement climatique. Cela ouvrira alors la porte à un second atelier le 2 avril, l’atelier 2 Tonnes où votre mission est de faire baisser les empreintes carbone du groupe et des Français. Rejoignez-nous le 19 mars prochain et venez jouer une partie de Fresque du Climat. Rebattez les cartes et changez le monde en vous engageant en faveur de la transition écologique et l’environnement !

gratuit sur inscription

Relevons ensemble le défi climatique ! Sous forme de jeu, identifions les causes et conséquences du dérèglement climatique sous l’aspect scientifique et passons à l’action !

LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:00:00