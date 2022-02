Fresque du Climat Atelier Citoyen – Saint Esprit Martinique Au Coeur de Madinina, 19 mars 2022, Saint-Esprit.

Au Coeur de Madinina, le samedi 19 mars à 14:00

Face à l’urgence climatique, l’objectif de notre association est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun puisse décrypter les informations et agir efficacement sur le plan individuel et collectif. La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet. Atelier CITOYEN / Grand Public. Si vous êtes une entreprise, un élu, une association, une collectivité contactez nous : [martinique@fresqueduclimat.org](mailto:martinique@fresqueduclimat.org) ou Martine Lheureux (référente) : 0696710303 ✏️ L’atelier Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet du déreglement climatique composant la Fresque. Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires. ☀️ Déroulé ? Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque. ? Créativité (30min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant. ? Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives. Et après ? Après avoir participé à cet atelier, vous pourrez vous former à l’animation de la Fresque. A votre tour d’organiser des ateliers pour devenir un acteur du mouvement de sensibilisation ! ? Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement. ? ???????????? ????????? Infos pratiques – Ce serait chouette d’arriver 10mn en avance pour commencer et terminer à l’heure, merci ! ** En cas de modification des règles en cours concernant le présentiel, l’atelier serait maintenu et intégralement réalisé en ligne.

