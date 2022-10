Fresque du Climat à la mairie du 18e Mairie du 18e arrondissement, 9 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 09 novembre 2022

de 18h00 à 21h00

gratuit

Participez à une fresque du climat à la mairie du 18e le 9 novembre de 18h à 21h !

Pour agir face au changement climatique, il faut d’abord le comprendre.

La Fresque du Climat est un jeu collectif et participatif qui permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps sur les causes et conséquences du dérèglement climatique.

Savez-vous ce qu’est le permafrost, le forçage radiatif ou encore l’effet de serre ?

Grâce à la Fresque du Climat, vous serez incollable sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique !

Cartes en main, et avec l’aide de votre équipe, venez créer et décorer la fresque des éléments qui causent l’augmentation du CO2 et les catastrophes écologiques.

Ensemble, vous pourrez ensuite trouver des solutions et partager un moment convivial d’échanges et de discussions.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 Paris

Contact : https://mairie18.paris.fr/ https://mairie18.paris.fr/

