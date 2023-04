Fresque du climat : 3 heures pour comprendre les changements climatiques Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Fresque du climat : 3 heures pour comprendre les changements climatiques Bibliothèque Aimé Césaire, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 10h00 à 13h00

Le samedi 20 mai 2023

de 10h00 à 13h00

.Public adultes. gratuit

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? Participez à l’atelier collaboratif « la fresque du climat » pour trouver des idées, des solutions pour agir pour le climat. En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. Atelier mené par un animateur de la Fresque et formateur de l’association Avenir climatique Pour en savoir plus sur l’association Avenir climatique : https://avenirclimatique.org/ Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Libre de droit Fresque du climat

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fresque du climat : 3 heures pour comprendre les changements climatiques Bibliothèque Aimé Césaire 2023-05-20 was last modified: by Fresque du climat : 3 heures pour comprendre les changements climatiques Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 20 mai 2023 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris