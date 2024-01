Fresque des Frontières Planétaires à Lille Takk café Lille, jeudi 29 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T09:00:00+01:00 – 2024-02-29T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T09:00:00+01:00 – 2024-02-29T12:00:00+01:00

Un atelier collectif pour comprendre les différentes frontières planétaires et ce qui rend notre planète Terre habitable.

Climat, biodiversité, cycle de l’eau, acidification des océans… Les enjeux environnementaux sont nombreux et il y a de quoi s’y perdre.

Découvrez l’aspect systémique des enjeux.

La fresque des frontières planétaires propose aux participant⋅es de prendre du recul. Cet atelier de 3h vous fait découvrir les 9 frontières planétaires, cartographier et relier les grands enjeux environnementaux pour considérer la question écologique dans son ensemble et mieux appréhender les interrelations entre ces frontières planétaires.

⚠️A noter ces ateliers sont proposés pour le grand public et sont assurés par des animateur·rice·s bénévoles. Nous demandons aux professionnel·le·s de participer à des ateliers inter-entreprises ou de proposer un atelier au sein de leur organisation.

Et après ?

Après avoir participé à cet atelier, vous pourrez vous former à l’animation de la Fresque des Fronitères Planétaires. A votre tour d’organiser des ateliers pour devenir un·e acteur·rice du mouvement de sensibilisation.

Takk café 66 rue d'esquermes, lille Lille 59037 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

