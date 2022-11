Fresque des déchets au Cabas Solidaire Niort, 26 novembre 2022, Niort.

Fresque des déchets au Cabas Solidaire

52 Rue Sainte-Catherine Le Cabas Solidaire Niort Deux-Sèvres

2022-11-26 – 2022-11-26

Le Cabas Solidaire 52 Rue Sainte-Catherine

Niort

Deux-Sèvres

EUR Il s’agit d’un atelier ludique et convivial inspiré de la Fresque du climat et qui met en lumière…. nos déchets ! Comment sont ils traités ? Que deviennent ils ? Quel impact ont-ils sur l’environnement ? Venez le découvrir et réfléchir avec nous sur des solutions pour réduire notre production de déchets au quotidien !

Réservation auprès du Cabas Solidaire au 05.16.18.23.26

De 4 à 8 participants.

Ouvert à tous.

Gratuit

+33 5 16 18 23 26

cabas solidaire

