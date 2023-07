Fresque des Acadiens Fresque des Acadiens, rue des Acadiens 44000 Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Fresque des Acadiens 16 et 17 septembre Fresque des Acadiens, rue des Acadiens 44000 Nantes Commentaires réalisés par l’Association Bretagne -Acadie-Louisiane- Gratuit-

Les Acadiens constituent une communauté descendants de colons français formant au 17è siècle la 1ère colonie française en Amérique du Nord. Chassés à partir de 1755 par les Anglais, ils connaissent la déportation et l’exil. Une partie d’entre eux est contrainte de s’établir à Nantes. En 1993, grâce à l’action de Bretagne-Acadie-Louisiane, une fresque est réalisée, puis rénovée en 2019, par Robert Dafford pour commémorer cet épisode méconnu.

Visites commentées sur l’histoire méconnue de l’Acadie: plus de 2000 Acadiens vécurent à Nantes entre 1758 et 1785 et plus, avant un nouveau départ pour la Louisiane, pour un grand nombre.

Rdv 16h devant la fresque (durée 1h).

Suivies d’une conférence théâtrale « Un lien oublié « celui des Acadiens plusieurs fois exilés entre Miquelon et Nantes, Les 23 et 24 septembre à 17h au DIX, 10 rue des Garennes, 44000 Nantes. (Réservation Hello-Asso.com)

Accès : Chronobus C1 arrêt Le Chat – Bus 81 arrêt Gassendi

Fresque des Acadiens, rue des Acadiens 44000 Nantes Rue des Acadiens, 44000 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 89 24 11 62 https://www.facebook.com/Bretagne-Acadie-Louisiane Vous avez dit l’Acadie? Savez vous que plus de 2000 Acadiens vécurent à Nantes, Rezé, Paimboeuf et la région entre 1758 et 1785 après un long exil, et avant leur nouveau départ vers la Louisiane? La Fresque acadienne du peintre Robert Dafford est un témoignage précieux de ce fait historique encore trop méconnu. Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur l’histoire de l’Acadie et du peuple acadien, l’Association Bretagne-Acadie-Louisiane vous donne rendez vous rue des Acadiens le samedi 17 et le dimanche 18 septembre à 16h pour une visite commentée face à la fresque. Tramway Ligne 1 station Gare Maritime , puis 6 mns à pied; voiture place des Garennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

DM- Association Bretagne-Acadie-Louisiane