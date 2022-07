Les Acadiens à Nantes Fresque des Acadiens, rue des Acadiens 44000 Nantes, 17 septembre 2022, Nantes.

Les Acadiens à Nantes 17 et 18 septembre Fresque des Acadiens, rue des Acadiens 44000 Nantes

Participation libre, commentaires debout face à la fresque acadienne.

Plus de 2000 Acadiens exilés vécurent à Nantes entre 1758 et 1785 avant un nouveau départ pour la Louisiane. L’association Bretagne-Acadie-Louisiane évoque l’ histoire méconnue de l’Acadie. handicap moteur mi

Fresque des Acadiens, rue des Acadiens 44000 Nantes Rue des Acadiens, 44000 Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire Tramway Ligne 1 station Gare Maritime , puis 6 mns à pied; voiture place des Garennes

06 89 24 11 62 https://www.facebook.com/Bretagne-Acadie-Louisiane Vous avez dit l’Acadie? Savez vous que plus de 2000 Acadiens vécurent à Nantes, Rezé, Paimboeuf et la région entre 1758 et 1785 après un long exil, et avant leur nouveau départ vers la Louisiane? La Fresque acadienne du peintre Robert Dafford est un témoignage précieux de ce fait historique encore trop méconnu. Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur l’histoire de l’Acadie et du peuple acadien, l’Association Bretagne-Acadie-Louisiane vous donne rendez vous rue des Acadiens le samedi 17 et le dimanche 18 septembre à 16h pour une visite commentée face à la fresque.

Vous avez dit L’Acadie?

Savez vous que plus de 2000 Acadiens vécurent à Nantes, Rezé, Paimboeuf et sa région entre 1758 et 1785? C’est suite au » Grand dérangement « , c’est à dire à la déportation d’environ 12000 Acadiens à partir de 1755. 1ère colonie française crée en Amérique du Nord à partir de 1604, et plus de 150 après, des hommes, des femmes et des enfants ont été exilés contre leur gré par les autorités anglaises. Certains se sont retrouvés à Nantes pour un nouveau départ pour la Louisiane.

La fresque acadienne à Nantes, du peintre Robert Dafford , est un témoignage précieux de ce fait historique encore trop méconnu.

Si vous êtes curieux d’en savoir plus, l’Association Bretagne-Acadie-Lousiane, à l’initiative de cette réalisation, vous donne rendez vous rue des Acadiens pour une visite commentée de l’histoire de l’Acadie, et du peuple acadien.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T16:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00

Dominique Mérel- Bretagne-Acadie-Louisiane