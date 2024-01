Fresque de l’électronique ENAC Alumni Toulouse, jeudi 29 février 2024.

Fresque de l’électronique ENAC Alumni Toulouse Jeudi 29 février, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-29 18:30

Fin : 2024-02-29 21:30

Fresque de l’électronique Jeudi 29 février, 18h30 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/fresque-de-l-electronique-930

LA FRESQUE DE L’ÉLECTRONIQUE est un atelier ludique et collaboratif de 3 heures qui se déroulera à l’ENAC le 29 février 2024 à 18h30.

Pour cette session organisée avec ENAC ALUMNI la participation est libre.

UN ATELIER EN 2 PARTIES

– Et si l’électronique n’était pas aussi discrète et inoffensive qu’il n’y paraît ?

– Comment lui donner une place plus compatible avec un environnement durable ?

UN CONSTAT : L’électronique aujourd’hui est partout mais paradoxalement devenue si peu visible que sa matérialité en est oubliée.

UNE ENVIE DE COMPRENDRE ET D’AGIR d’échanger sur la diversité de ce domaine, sur ses enjeux sociétaux, ses impacts environnementaux.

LA FRESQUE DE L’ÉLECTRONIQUE est un atelier de sensibilisation qui s’adresse aux alumni, aux étudiants, enseignants, professionnels, entreprises et particuliers pour réfléchir ensemble à des actions à développer (chacun à son échelle) pour une électronique plus respectueuse de l’environnement.

Inscrivez-vous vite ! Les places sont limités à 20 personnes… (un deuxième atelier pourra être ouvert de 14H15 à 17h15 sous réserve d’un nombre de candidatures suffisant).

Ce projet est soutenu par l’incubateur Première Brique

ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne