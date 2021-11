Fresque de l’économie circulaire La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 11 janvier 2022, Nantes.

Fresque de l’économie circulaire

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le mardi 11 janvier 2022 à 18:30

L’évolution du contexte sociétal et réglementaire, nous engage à transformer notre système linéaire vers un autre plus vertueux, juste et durable: **l’économie circulaire** Envie de savoir pourquoi ce changement de paradigme est nécessaire?Envie d’en apprendre plus sur les leviers d’actions? Nous vous invitons à participer à la Fresque de l’économie circulaire **le 11 janvier 2022 à partir de 18h30.** Un **atelier de 3 heures collaboratif**, ludique et créatif pour : S’emparer des sujets, Comprendre les impacts du système économique linéaire Identifier les différents leviers d’actions pour construire une économie circulaire

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



