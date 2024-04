Fresque de l’Économie Circulaire à Tissel – Roubaix Tissel Roubaix, jeudi 11 avril 2024.

Fresque de l’Économie Circulaire à Tissel – Roubaix Découvrez le lieu totem de l’économie circulaire TISSEL et participez à la fresque de l’économie circulaire Jeudi 11 avril, 13h15 Tissel inscription obligatoire

Début : 2024-04-11T13:15:00+02:00 – 2024-04-11T17:15:00+02:00

LES VOYAGES APPRENANTS TISSEL

À Tissel Roubaix, notre ambition c’est que vous viviez des voyages apprenants lors de vos hashtag#séminaires d’entreprise chez nous

C’est pour nous un enjeu et les fresques de l’économie circulaire font partie intégrante de cette offre que nous construisons pour vous

Alors, avant de venir avec toute votre équipe et vos collègues en hashtag#séminaire, commencez déjà par profiter de cette offre exclusive proposée en partenariat avec Anne RICHEZ-BRASSART le 11 avril prochain. VENEZ À TISSEL POUR COMPRENDRE ET AGIR ! INSCRIVEZ-VOUS VITE !

–> https://www.lafresquedeleconomiecirculaire.com/event-details/roubaix

Tissel 17 rue du nouveau monde, 59100 Roubaix

–> https://www.lafresquedeleconomiecirculaire.com/event-details/roubaix

