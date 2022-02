Fresque de L’eau – Ekolieu LREVE – Saint-Esprit – MARTINIQUE Ekolieu LREVE – LE MONDE DONT ON REVE Saint-Esprit Catégorie d’évènement: Saint-Esprit

Fresque de L’eau – Ekolieu LREVE – Saint-Esprit – MARTINIQUE Ekolieu LREVE – LE MONDE DONT ON REVE, 22 mars 2022, Saint-Esprit. Fresque de L’eau – Ekolieu LREVE – Saint-Esprit – MARTINIQUE

Ekolieu LREVE – LE MONDE DONT ON REVE, le mardi 22 mars à 14:00

A l’occasion de la journée de l’eau, venez jouer à la Fresque de l’EAU : découvrir le cycle complet de l’eau, le petit cycle de l’eau (influencé par l’homme), l’impact des activités humaines et les impacts du dérèglement climatique L’atelier se déroule à l’EKOLIEU LREVE ; Une adhésion à l’association “le Monde dont on rêve” de 5€ sera demandée si vous n’êtes pas adhérent : [https://www.lemondedontonreve.com/p/lekolieu.html](https://www.lemondedontonreve.com/p/lekolieu.html) Et si l’atelier vous a plu, vous pourrez faire un don à l’animateur à l’issue de l’atelier. Voir toutes nos activités : [https://www.linkedin.com/company/fresque-du-climat-martinique-autres-ateliers-strat%C3%A9gie-r%C3%A9silience-adaptation](https://www.linkedin.com/company/fresque-du-climat-martinique-autres-ateliers-strat%C3%A9gie-r%C3%A9silience-adaptation)

Inscription : https://www.eaudyssee.org/ateliers-ludiques-eau/fresque-de-leau/

Pour la journée de l’eau ! Découvrez le cycle de l’eau complet, le petit cycle de l’eau ( créé par l’homme), les impacts humains et l’impact sur le dérèglement climatique Ekolieu LREVE – LE MONDE DONT ON REVE Saint-Esprit Saint-Esprit Peter-Maillets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Esprit Autres Lieu Ekolieu LREVE - LE MONDE DONT ON REVE Adresse Saint-Esprit Ville Saint-Esprit lieuville Ekolieu LREVE - LE MONDE DONT ON REVE Saint-Esprit

Ekolieu LREVE - LE MONDE DONT ON REVE Saint-Esprit https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-esprit/

Fresque de L’eau – Ekolieu LREVE – Saint-Esprit – MARTINIQUE Ekolieu LREVE – LE MONDE DONT ON REVE 2022-03-22 was last modified: by Fresque de L’eau – Ekolieu LREVE – Saint-Esprit – MARTINIQUE Ekolieu LREVE – LE MONDE DONT ON REVE Ekolieu LREVE - LE MONDE DONT ON REVE 22 mars 2022 Ekolieu LREVE - LE MONDE DONT ON REVE Saint-Esprit Saint-Esprit

Saint-Esprit