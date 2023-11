Fresque de l’artiste Rizzo Boring Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Dans le cadre du Festival des Fiertés organisé par les mairies du 12e, 13e et 14e arrondissements de Paris, et en partenariat avec Boitaqueer, découvrez la fresque de l’artiste Rizzo Boring sur la façade de la médiathèque !

Rizzo

Boring dessine et grave autour des thèmes qui l’animent : les injustices

sociales, les questions féministes, son expérience d’handi, de queer, de

grosse, de campagnarde et de butch.

Elle fait des fanzines depuis bien longtemps et

aime rendre accessible au maximum (en terme d’espace, de sens et de sous) ce

qu’elle produit.

La 3e édition Festival des Fiertés des 12e, 13e et 14e arrondissementsse déroule du jeudi 9 au dimanche 26 novembre 2023

Cette année encore, un grand parcours artistique

hors les murs proposé par l’association BOITAQUEER reliera les trois arrondissements, invitant à découvrir 13 artistes queer dans l’espace public.

Entrée libre, sur la façade de la médiathèque

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

