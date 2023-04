Fresque de la forêt au Jardin21 Jardin21, 16 avril 2023, Paris.

Le dimanche 16 avril 2023

de 15h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. payant

TARIFS

Participation consciente

Prix minimum 10€/personne

Prix conseillé : 15€/personne

La Fresque de la Forêt est un atelier pédagogique, ludique et collaboratif, organisé par la communauté all4trees, qui permet aux citoyens de comprendre les causes et les conséquences de la déforestation.

L’atelier

Pendant 3h, les participant.es, regroupé.es en équipe de 6 à 8 joueurs, font appel appel à l’intelligence collective du groupe pour positionner les 59 cartes du jeu et les relier entre elles afin de mieux comprendre les enjeux liés à la déforestation et la préservation des forêts. Un animateur.rice encadre les équipes afin de les guider pendant l’atelier, assurer une bonne communication entre les participants et apporter des éclairages complémentaires.

Déroulé

Réflexion (1h30) : réalisation de la Fresque en 5 étapes

Créativité (30 min) : pour décompresser et s’approprier la Fresque en l’illustrant

Débrief (40 min) : pour partager son ressenti et ses questions, et identifier des leviers d’action

A l’issue de l’atelier, les participant.es repartent avec une meilleure compréhension des enjeux et des pistes d’actions, à la fois individuelles et collectives, pour agir et préserver les forêts au quotidien de manière efficace.

Jardin21 12A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact : https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://my.weezevent.com/fresque-de-la-foret-au-jardin-21-paris-19

Jardin21