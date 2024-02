Fresque de la finance Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 19h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

La Fresque de la Finance a pour mission de sensibiliser au rôle de la finance pour la transition socio-écologique et de faire réfléchir le citoyen sur les leviers d’action, à son échelle et quel que soit son niveau de connaissance initial, et à une échelle collective.

La Fresque de la Finance a pour objectif de :

Démystifier le système financier. Pour pouvoir agir collectivement, il nous faut d’abord mieux comprendre comment il fonctionne

Sensibiliser aux impacts du système financier en faisant réfléchir sur les dérives (imbrication entre système économique, système financier et système Terre)

Prendre conscience du pouvoir de son épargne et avoir les clés pour agir au titre individuel et collectif

Cet atelier citoyen est destiné aux particuliers. Les participant·e·s pro sont acceptés seulement en test, maximum 1 représentant d’une même entreprise par atelier, et 3 d’une même entreprise tous ateliers citoyens confondus. Si vous souhaitez plus d’infos sur le pro, merci d’envoyer un message à fresquedelafinance@gmail.com.

Cet atelier citoyen est animé bénévolement. Le prix de votre participation est libre et cela finance l’association Fresque de la finance.

La Fresque de la Finance a été initiée par AFR, Pour un réveil écologique, RIFT, Institut Rousseau. Une équipe projet d’une dizaine de contributeurs.rices participe à son développement.

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019

Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-initiation-a-la-cooperation-790070200237?aff=oddtdtcreator

