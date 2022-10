Fresque de la diversité Capla kiosque de la place des fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fresque de la diversité Capla kiosque de la place des fêtes, 15 octobre 2022, Paris. Le samedi 15 octobre 2022

de 14h30 à 16h30

. gratuit

Fresque participative autour de la diversité. Môm’Pelleport, du Réseau Môm’artre, propose l’atelier participatif fresque de la diversité, véritable hymne à la diversité pour combattre les discriminations. Semaine de lutte contre les discriminations. Le projet de la Fresque de la Diversité est un projet participatif visant à utiliser l’art pour exprimer la beauté de la différence et des valeurs qui nous unissent. Elle sera réalisée au CAPLA de la Place des Fêtes afin de créer du lien entre les habitants. L’atelier sera encadré par l’artiste Hugo Garcia Lleonart et l’équipe de Môm’Pelleport. Capla kiosque de la place des fêtes 1 Place de Fêtes 75019 Paris Contact : mompelleport@momartre.com

