Fresque de la biodiversité Maison RêVée Bègles, samedi 6 avril 2024.

Fresque de la biodiversité Cet atelier ludique et coopératif a pour but de sensibiliser les participants aux enjeux de la Biodiversité. Samedi 6 avril, 15h00 Maison RêVée Prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

La Maison RêVée est ravie d’accueillir une Fresque de la Biodiversité le samedi 6 avril 2024, de 15h à 18h.

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique et coopératif qui a pour but de sensibiliser les participants aux enjeux de la Biodiversité.

❓ Au cours de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour l’humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion.

La participation à l’atelier est à prix libre et conscient, selon votre estimation de la valeur de l’atelier, du temps consacré pour son organisation et vos capacités financières. Les montants récoltés sont destinés à financer les outils de la Fresque, des actions de sensibilisation ainsi que le développement du réseau de la Fresque de la Biodiversité.

⏰ Durée totale de 3h :

15 min Présentation du concept + Ice breaker

30 min Apéro pour comprendre le mécanisme des écosystèmes

75 min de Fresque de la Biodiversité et ses 5 lots de 40 cartes

30 min de créativité pour personnaliser et faire émerger des émotions

30 min de restitution & débrief & échange

⚠️ INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site dédié, en sélectionnant la date du 6 avril.

Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/gironde-33 »}] [{« link »: « https://maisonrevee.org/ »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/gironde-33 »}]

fresque biodiversité

La Fresque de la Biodiversité