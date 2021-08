Alise-Sainte-Reine Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or Fresque collective avec Adeline Piovoso au MuséoParc Alésia Muséoparc Alésia – centre d’interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine Alise-Sainte-Reine Catégories d’évènement: Alise-Sainte-Reine

Côte-d'Or

Fresque collective avec Adeline Piovoso au MuséoParc Alésia Muséoparc Alésia – centre d’interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine, 18 septembre 2021, Alise-Sainte-Reine. Fresque collective avec Adeline Piovoso au MuséoParc Alésia

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséoparc Alésia – centre d’interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine

**Fresque collective avec Adeline Piovoso** et démonstrations murs en terre crue, torchis avec avec Elvire Leylavergne et Mickael Dos Santos _(société Haptomai Architectes)_ et des étudiants du DSA “Architecture de terre” de l’_école nationale supérieure d’architecture de Grenoble._

Entrée libre

Le Muséoparc ouvre ses portes gratuitement et vous propose deux journées d’animation à l’occasion de l’ouverture de l’exposition Construire Malin, construire Romain. Muséoparc Alésia – centre d’interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine 1 route des Trois Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or Autres Lieu Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine Adresse 1 route des Trois Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine Ville Alise-Sainte-Reine lieuville Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et vestiges de la ville gallo-romaine Alise-Sainte-Reine