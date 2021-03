Albi Parvis de la maison de quartier de Cantepau Albi Fresque collaborative Parvis de la maison de quartier de Cantepau Albi Catégorie d’évènement: Albi

Parvis de la maison de quartier de Cantepau, le jeudi 8 avril à 16:30

Viens créer une fresque collaborative avec Éva Offredo et rencontrer l’auteur de BD B-gnet !

Entrée libre

Création collective avec Éva Offredo Parvis de la maison de quartier de Cantepau 50 avenue Mirabeau Albi Cantepau

