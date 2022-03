Fresque artistique itinérante Maison du Pont-Canal Briare Catégorie d’évènement: Briare

Philomène Le Lay anime un atelier autour de sa fresque artistique et participative sur la Loire à la Maison du Pont-Canal. Partie du Mont-Gerbier-de-Jonc le 5 mars, Philomène aura animé son périple jusqu’à Briare où vous êtes attendus pour apporter votre touche à cette fresque le 30 mars.

La Maison du Pont-Canal accueille Philomène Le Lay lors de son périple le long de la Loire pour une fresque artistique participative. Maison du Pont-Canal Quai Mazoyer, Briare Briare

