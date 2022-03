« FRESQUE ANTIQUE : GAULOIS CONTRE ROMAINS » Musée gallo-romain d’Aoste Aoste Catégories d’évènement: Aoste

Musée gallo-romain d'Aoste, le samedi 14 mai à 19:30

Expérience de création artistique : Relève le défi entre amis ou en famille (groupes de 3 à 4 personnes) et viens créer ta fresque. Affronte la partie adverse sur le thème « Gaulois » ou « Romains », sans oublier une note d’humour pour une création originale. Durée : 1h. En continu de 19h30 à 23h30. Matériel fourni par le musée. Expérience de création artistique Musée gallo-romain d’Aoste 43 place du musée, 38490 Aoste Isère Auvergne-Rhône-Alpes Aoste Isère

