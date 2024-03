Fresque Agriculture Alimentation Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, samedi 16 mars 2024.

Fresque Agriculture Alimentation Atelier participatif de 3h pour comprendre en équipe les enjeux du système agri-alimentaire et échanger sur les actions à mener pour y faire face. Samedi 16 mars, 14h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Inscription sur le site : https://www.billetweb.fr/atelier-la-fresque-agrialim-a-meudon-92

Pour notre santé, pour l’environnement, pour le climat, pour préserver nos terroirs, pour plus de solidarité, nous souhaitons tous une alimentation durable.

Mais est-ce si simple ? Et qu’est-ce que ça signifie vraiment ?

Nous vous proposons de tenter d’y répondre en participant à l’atelier La Fresque Agri’Alim. Directement inspiré de La Fresque du Climat, c’est un atelier scientifique et collaboratif conçu pour acquérir en équipe une vue d’ensemble des enjeux pesant sur notre approvisionnement alimentaire, et comprendre et échanger sur les actions à mener pour en faire un moteur de solutions.

C’est aussi une occasion de rencontrer d’autres personnes et acteurs intéressés au sujet de la durabilité de notre alimentation, et de découvrir un outil efficace pour sensibiliser et fédérer autour de vous.

Déroulé & Infos pratiques

Tour de table

Réalisation de la Fresque Agri’Alim

Débrief de l’atelier

Échange sur les actions à mener

Âge recommandé : à partir de 16 ans.

Cette session est destinée avant tout aux particuliers.

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Agriculture alimentation

La fresque Agri’Alim