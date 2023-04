Marché Paysan à la Ferme Musée du Foie Gras, 7 juillet 2023, Frespech.

Venez rencontrer nos amis producteurs 100% terroir :

Chaque vendredi, assistez à une animation spéciale : découpe de canard, fabrication de la tourtière à la pomme, cuisine à la truffe… Et l’apéritif est offert par les producteurs à 12h !.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 14:00:00. EUR.

Musée du Foie Gras Souleilles

Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come meet our 100% local producer friends:

Every Friday, attend a special event: duck cutting, apple pie making, truffle cooking … And the aperitif is offered by the producers at 12 noon!

Venga a conocer a nuestros amigos, productores 100% locales:

Cada viernes, asista a una animación especial: despiece de pato, elaboración de tarta de manzana, cocción de trufas… ¡Y el aperitivo lo ofrecen los productores a mediodía!

Treffen Sie unsere befreundeten Produzenten, die zu 100% aus der Region stammen:

Jeden Freitag können Sie einer besonderen Animation beiwohnen: Enten zerlegen, Apfeltorte herstellen, mit Trüffeln kochen… Und der Aperitif wird von den Produzenten um 12 Uhr angeboten!

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Fumel – Vallée du Lot