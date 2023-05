Randonnée – La Frespechoise, 18 juin 2023, Frespech.

Frespech,Lot-et-Garonne

Organisée par l’AFSL de Frespech, randonnée pédestre avec 3 parcours de 8, 11 et 16 km.

Départ 8h, place de la mairie. Point d’eau et ravitaillement. Apéritif offert à l’arrivée..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 13:00:00. EUR.

Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the AFSL of Frespech, walking tour with 3 courses of 8, 11 and 16 km.

Departure 8 am, place de la mairie. Water point and refreshments. Aperitif offered at the arrival.

Organizado por la AFSL de Frespech, recorrido a pie con 3 rutas de 8, 11 y 16 km.

Salida a las 8 h, plaza de la Mairie. Agua y refrescos. Aperitivo a la llegada.

Organisiert von der AFSL von Frespech, Wanderung mit 3 Strecken von 8, 11 und 16 km.

Start 8 Uhr, Place de la mairie. Wasserstelle und Verpflegung. Am Ziel wird ein Aperitif angeboten.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Fumel – Vallée du Lot